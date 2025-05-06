42 очка и 22 подбора Николы Йокича позволили «Денверу» победить «Оклахому» в 1-й игре серии

Сербский центровой реализовал 15 из 29 бросков с игры, 2 из 6 из-за дуги и 10 из 13 штрафных. За 42 минуты на паркете Йокич собрал 22 подбора, отдал 6 передач при 7 потерях и сделал 1 перехват и 2 блок-шота.