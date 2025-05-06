НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Жаль, что лошадь не научила их хорошим манерам один раз и навсегда.Девочки-подростки...
  • Виктор Луговой
    Что-то в картинке не то... Когда у Третьяка был (по первости и очень недолго, а дальше только на тренировках) шлем JO...Ротенберг выложил...
  • Evgeni Velesik
    Вот молодца, надо было ещё накатить в табло!Демар Дерозан изб...

42 очка и 22 подбора Николы Йокича позволили «Денверу» победить «Оклахому» в 1-й игре серии

Сербский центровой реализовал 15 из 29 бросков с игры, 2 из 6 из-за дуги и 10 из 13 штрафных. За 42 минуты на паркете Йокич собрал 22 подбора, отдал 6 передач при 7 потерях и сделал 1 перехват и 2 блок-шота.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх