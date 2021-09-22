Политика как она есть

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«Коллективный Запад» начал новое наступление на Россию

«Коллективный Запад» начал новое наступление на Россию

Вчерашний день, помимо оглашения предварительных результатов выборов в Государственную думу России, ознаменовался еще целым рядом важных событий, абсолютное большинство которых, увы, к разряду хороших новостей для нашей страны вовсе не принадлежат.

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