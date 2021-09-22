«Коллективный Запад» начал новое наступление на Россию

Политика как она есть

Вчерашний день, помимо оглашения предварительных результатов выборов в Государственную думу России, ознаменовался еще целым рядом важных событий, абсолютное большинство которых, увы, к разряду хороших новостей для нашей страны вовсе не принадлежат.