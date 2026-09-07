Зеленский: США прорабатывают зимние меры деэскалации с РФ

Как сообщил глава Украины в интервью Axios, текущая цель американской стороны в переговорах – определить шаги до наступления или во время зимы, "которые могут приблизить стороны к миру".
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