"Крайне сомнительная": Политтехнолог оценил вероятность успешных переговоров с Киевом в Стамбуле

Политтехнолог Минченко назвал вероятность успеха в переговорах с Украиной "крайне сомнительной".Политтехнолог, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко уверен, что вероятность успешных переговоров между Россией и Украиной, которые намечены на 15 мая в Стамбуле, очень мала.