"Крайне сомнительная": Политтехнолог оценил вероятность успешных переговоров с Киевом в Стамбуле

Политтехнолог Минченко назвал вероятность успеха в переговорах с Украиной "крайне сомнительной".Политтехнолог, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко уверен, что вероятность успешных переговоров между Россией и Украиной, которые намечены на 15 мая в Стамбуле, очень мала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии