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"Крайне сомнительная": Политтехнолог оценил вероятность успешных переговоров с Киевом в Стамбуле

"Крайне сомнительная": Политтехнолог оценил вероятность успешных переговоров с Киевом в Стамбуле

Политтехнолог Минченко назвал вероятность успеха в переговорах с Украиной "крайне сомнительной".Политтехнолог, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко уверен, что вероятность успешных переговоров между Россией и Украиной, которые намечены на 15 мая в Стамбуле, очень мала.

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