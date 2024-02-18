Сэкономить на частном ввозе авто больше не получится

С 1 апреля будут внесены изменения в порядок расчета платежей за автомобили, ввозимые из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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