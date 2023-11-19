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Ученые выяснили, что газировка и чипсы вызывают депрессию и уменьшают мозг

Ученые выяснили, что газировка и чипсы вызывают депрессию и уменьшают мозг

Ученые из Автономного университета Барселоны (Испания) провели исследование, в результате которого они выяснили, что употребление ультраобработанных пищевых продуктов может усиливать депрессию и негативно влиять на состояние мозга.

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