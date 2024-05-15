Минобороны: силы ПВО сбили 10 ракет ATACMS над Крымом

В ночь на среду силы противовоздушной обороны пресекли попытки нанесения ВСУ ударов по территории трех российских регионов с применением ракет ATACMS и Harm, управляемых бомб Hammer и дронов, сообщает Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии