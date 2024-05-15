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Минобороны: силы ПВО сбили 10 ракет ATACMS над Крымом

В ночь на среду силы противовоздушной обороны пресекли попытки нанесения ВСУ ударов по территории трех российских регионов с применением ракет ATACMS и Harm, управляемых бомб Hammer и дронов, сообщает Минобороны РФ.

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