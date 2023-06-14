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В Самаре от удара током умер мужчина

В Самаре от удара током умер мужчина

Во вторник, тринадцатого июня, на территории муниципального предприятия в Самаре умер мужчина. Такой информацией делится пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

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