Алгоритм. После похудения лицо осунулось — что делать?

Косметологи предупреждают: избавление от лишних килограммов может сильно сказаться на лице. Зачастую резкое похудение приводит к снижению тургора кожи и провисанию овала.
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