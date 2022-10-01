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Алгоритм. После похудения лицо осунулось — что делать?

Алгоритм. После похудения лицо осунулось — что делать?

Косметологи предупреждают: избавление от лишних килограммов может сильно сказаться на лице. Зачастую резкое похудение приводит к снижению тургора кожи и провисанию овала.

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