Экс-глава OUR Баллард: торговля людьми началась на Украине после начала СВО

На Украине активизировалась торговля людьми на фоне вооруженного конфликта. Об этом РИА Новости заявил бывший глава организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad (OUR) Тим Баллард.
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