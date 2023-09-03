Идёт война больше полутора лет! .а ТВ РФ и СМИ все потери врага считают и взахлёб рассказывают, какие мы молодцы завалили всю линию обороны разлагающимися на жаре трупами и дажа смакуя называя это "мясными штурмами" и никак не могут понять, что Зеленскому наплевать на потери.
В России обсуждают вопрос применения ТЯО на Запорожском направлении
Комментарии
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Алексей Камышов
ТЯО — это уж слишком круто. Потом на долгие годы всё фонить будет очень жёстко. А вот применить АВБПМ по скоплениям противника после вскрытия особо укреплённых укреплений БетАБами — будет просто идеальным решением в данном случае. Но, всё же, у нас в ГШ не дураки сидят и прекрасно понимают, что надо делать и как. Мы же не имеем ни той информации, которой владеют они, ни права давать какие-либо "советы" по ведению БД. Так что, как говорится, "Жираф большой, — ему виднее!"
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1 д.
Владимир Алтайцев
Автор на что провоцирует? На развязывание Тре6тьей Мировой?
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14 час.
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