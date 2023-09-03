В России обсуждают вопрос применения ТЯО на Запорожском направлении

Алексей Камышов

ТЯО — это уж слишком круто. Потом на долгие годы всё фонить будет очень жёстко. А вот применить АВБПМ по скоплениям противника после вскрытия особо укреплённых укреплений БетАБами — будет просто идеальным решением в данном случае. Но, всё же, у нас в ГШ не дураки сидят и прекрасно понимают, что надо делать и как. Мы же не имеем ни той информации, которой владеют они, ни права давать какие-либо "советы" по ведению БД. Так что, как говорится, "Жираф большой, — ему виднее!"