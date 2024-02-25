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  • Марина Петрова
    Помните, как этого борова спасали, на самолете доставили в Москву на лечение после всех гадостей, которые он наговори..."Вешать на Красно...
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    быкует Быков... иль не Быков вовсе... такие мирных детей убивают в Газе..."Вешать на Красно...

"Вешать на Красной площади". Дмитрий Быков* признался, кого не пощадит в России

"Вешать на Красной площади". Дмитрий Быков* признался, кого не пощадит в России

"Вешать на Красной площади". Сбежавший за границу писатель-русофоб Дмитрий Быков* откровенно признался, кого не пощадит в России после "победоносного возвращения" либералов.

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Комментарии
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Сергей Гришин
Вот почему не хватает СМЕРШа и его командировок по заграницам!
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2 час.
владимир рябченко
быкует Быков... иль не Быков вовсе... такие мирных детей убивают в Газе...
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2 час.
Марина Петрова
Помните, как этого борова спасали, на самолете доставили в Москву на лечение после всех гадостей, которые он наговорил про народ и страну. А теперь эта мразь в благодарность решает вешать нас.  Когда же мы поймем, что таких мразей надо не лечить, а сразу везти на погост. И после этого евреи  нам что-то вякают про холокост.
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1 час.

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