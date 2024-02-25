"Вешать на Красной площади". Дмитрий Быков* признался, кого не пощадит в России

Марина Петрова

Помните, как этого борова спасали, на самолете доставили в Москву на лечение после всех гадостей, которые он наговорил про народ и страну. А теперь эта мразь в благодарность решает вешать нас. Когда же мы поймем, что таких мразей надо не лечить, а сразу везти на погост. И после этого евреи нам что-то вякают про холокост.