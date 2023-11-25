Можно ли совершить обгон тихоходного ТС через сплошную?

На дороге можно встретить транспорт, скорость которого заметно меньше средней скорости потока. Можно ли обгонять такие машины, если на проезжей части присутствует сплошная разметка? В 11 разделе ПДД перечислены все случаи, когда автомобилисту запрещено выезжать на полосу для встречного транспортного потока.
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