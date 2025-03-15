Сенатор Карасин: Уиткофф увез в Вашингтон соображения Москвы по миру на Украине

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что прилетавший в Москву на переговоры спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф увез в Вашингтон предложения России по урегулированию конфликта на Украине.
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