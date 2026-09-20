Глава ведущего профсоюза Франции заявила об угрозе тяжёлой зимы из-за забастовок

Глава ведущего профобъединения Франции «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине в эфире радиостанции France Inter заявила, что эта зима рискует быть очень тяжёлой в связи с забастовками во французском энергетическом секторе.
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