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Глава ведущего профсоюза Франции заявила об угрозе тяжёлой зимы из-за забастовок

Глава ведущего профсоюза Франции заявила об угрозе тяжёлой зимы из-за забастовок

Глава ведущего профобъединения Франции «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине в эфире радиостанции France Inter заявила, что эта зима рискует быть очень тяжёлой в связи с забастовками во французском энергетическом секторе.

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