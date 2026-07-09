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Коротко о главном

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Кондратьев: Заявления ВСУ о скорых ударах баллистическими ракетами — профанация

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил, что украинские обещания нанести удары по России баллистическими ракетами являются профанацией.

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