Кондратьев: Заявления ВСУ о скорых ударах баллистическими ракетами — профанация

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил, что украинские обещания нанести удары по России баллистическими ракетами являются профанацией.
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