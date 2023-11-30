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Около 40% выплат по полисам страхования загородных домов приходится на пожары, треть — на затопления

Около 40% выплат по полисам страхования загородных домов приходится на пожары, треть — на затопления

«АльфаСтрахование» проанализировала данные по обращениям владельцев полисов страхования загородной недвижимости за последние три года и выяснила, с какими рисками хозяева частных домов сталкиваются чаще всего в осенне-зимний период.

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