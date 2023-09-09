Украинские власти не считают население страны своим народом, в частности, речь идёт о поставках снарядов с обеднённым ураном, которые анонсировали США, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Украинские власти не считают население страны своим народом, в частности, речь идёт о поставках снарядов с обеднённым ураном, которые анонсировали США, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
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