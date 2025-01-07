Выдвинута новая гипотеза о предназначении Стоунхенджа

Согласно новой теории, этот мегалитический памятник был возведен не просто как религиозный объект или астрономическая обсерватория, а как символ единства для народов Британии в эпоху значительных культурных перемен.
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