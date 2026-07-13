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Пронедра

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Стресс и раздражённые пациенты ухудшают диагностику врачей скорой помощи

Стресс и раздражённые пациенты ухудшают диагностику врачей скорой помощи

Нагрузка, которая видна не в статистике Врачи скорой и неотложной помощи работают в одних из самых стрессовых условий в медицине: жёсткие временные рамки, неполная информация о пациенте, непредсказуемые диагнозы и высокая стоимость ошибки.

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