Полиция в Петербурге задержала 15-летнего вымогателя после конфликта, зафиксированного на видео

Сотрудники уголовного розыска заметили тревожное видео в одном из популярных Телеграмм-каналов. На записи был запечатлен конфликт двух подростков, который оказался не просто ссорой, а настоящим вымогательством.
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