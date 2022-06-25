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Губернатор Ростовской области Голубев заявил, что большинство беженцев хотят вернуться в Донбасс

Губернатор Ростовской области Голубев заявил, что большинство беженцев хотят вернуться в Донбасс

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что большинство беженцев из Донбасса, выехавших в Ростовскую область после обострения конфликта в середине февраля, желают вернуться домой после улучшения ситуации, передает РИА "Новости".

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