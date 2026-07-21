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Metro Москва

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Британцы отправили в отставку главкома ВСУ Сырского: как этим воспользоваться России

Британцы отправили в отставку главкома ВСУ Сырского: как этим воспользоваться России

В украинской армии грядёт масштабная чистка руководства. Британское издание Guardian выяснило, почему Владимир Зеленский решил отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского, какого преемника ему ищут и как на это реагируют на Украине.

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