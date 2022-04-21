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Гутерриш: гуманитарную помощь ООН на Украине получили более 2,5 млн человек

ООН и сотрудничающие с ней организации передали гуманитарную помощь для более чем 2,5 млн человек на Украине, заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

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