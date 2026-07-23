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Царьград

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Посольство Филиппин ожидает визит Путина на саммит АСЕАН в ноябре

Посольство Филиппин ожидает визит Путина на саммит АСЕАН в ноябре

Филиппины пригласили президента России Владимира Путина на ноябрьский саммит АСЕАН, который пройдет 10-12 ноября в Маниле.

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