Киев хочет создать коалицию с Западом для информационных атак на Россию

Украинские власти намерены сформировать коалицию со странами Запада, чтобы атаковать Россию в информационном пространстве, заявила председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк.
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