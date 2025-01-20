Политика как он...
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Захарова сравнила помилование Байдена с анекдотом про измену невесты

Захарова сравнила помилование Байдена с анекдотом про измену невесты

Помилование Джо Байденом членов своей семьи перед уходом с поста президента США, включая его сына Хантера, вызвало ассоциации у официального представителя МИД России Марии Захаровой с известным анекдотом о неверной невесте.

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