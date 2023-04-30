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Российские силы за сутки уничтожили две артиллерийские установки ВСУ в направлении Херсона

Российские силы в результате ночных боев уничтожили установку САУ 2С1 «Гвоздика» калибра 122 миллиметра и поразили САУ «Акация», которые принадлежат ВСУ.

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