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Спички - не игрушка

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Бишкек из российского форпоста превращается в очередного недружественного игрока в Средней Азии

Бишкек из российского форпоста превращается в очередного недружественного игрока в Средней Азии

Айнур Курманов.   Вслед за Казахстаном теперь еще Киргизия присоединяется к кампании по соблюдению антироссийских санкций, введённых США и ЕС, отказываясь работать с российскими банками, фактически удушая своих же трудовых мигрантов и собственный реальный сектор экономики.

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