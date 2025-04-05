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Гретцки посетил раздевалку «Вашингтона» и поздравил Овечкина с 894-м голом в НХЛ

Гретцки посетил раздевалку «Вашингтона» и поздравил Овечкина с 894-м голом в НХЛ

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки после матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Чикаго Блэкхокс» посетил раздевалку «столичных» и поздравил российского форварда Александра Овечкина с повторением своего рекорда по количеству голов.

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