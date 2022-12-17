50 тысяч аргентинцев и 6 тысяч французов посетят финальный матч ЧМ-2022

50 тысяч аргентинцев и 6 тысяч французов посетят финальный матч ЧМ-2022

На финальном матче ЧМ-2022 аргентинских болельщиков будет гораздо больше, чем французских. Ожидается, что на игру придут около 50 тысяч фанатов Аргентины, тогда как от Франции – 6 тысяч.

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