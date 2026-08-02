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1rre

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Кто стоит за рекордным завозом мигрантов в Россию и почему общество бессильно

Кто стоит за рекордным завозом мигрантов в Россию и почему общество бессильно

Кто стоит за рекордным завозом мигрантов в Россию и почему общество бессильно Дмитрий АттарРоссийские компании выдали рекордные 147 тысяч разрешений на работу иностранцам за первые шесть месяцев 2026 года .

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