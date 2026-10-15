МОСКВА, 15 октября, ФедералПресс. Осенью рацион должен быть теплым, сытным и богатым витаминами: сезонные овощи, северная рыба, клюква и облепиха, каши и специи помогут пережить перестройку организма к холодам и поддержать иммунитет.
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