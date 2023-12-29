На площадке в «Бригантине» обучат игре в городки

Уже в десятый раз в Москве открылся фестиваль «Путешествие в Рождество». До 8 января гостей ждут многочисленные концерты, конкурсы, мастер-классы и театрализованные представления, которые пройдут на специально оборудованных площадках столицы, на катках, в парках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии