Брата два: в Россию привезли Mario & Luigi: Brothership

Супербратья Марио, главный бренд Nintendo, вернулись в новом проекте с подзаголовком Brothership. Оригинальность в том, что управлять надо обоими братьями сразу, а сама игра — не платформер для развития спинного мозга, а ироничный приключенческий RPG с избыточным количеством остроумных диалогов, сложной боевой системой и великолепной музыкой.
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