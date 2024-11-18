Брата два: в Россию привезли Mario & Luigi: Brothership

Супербратья Марио, главный бренд Nintendo, вернулись в новом проекте с подзаголовком Brothership. Оригинальность в том, что управлять надо обоими братьями сразу, а сама игра — не платформер для развития спинного мозга, а ироничный приключенческий RPG с избыточным количеством остроумных диалогов, сложной боевой системой и великолепной музыкой.