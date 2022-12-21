Игорь Бабушкин: Такие ребята – гордость Астраханской области

Губернатор посетил маму бойца, мобилизованного из Харабалинского района. Глава Астраханской области считает своим долгом не только организовывать материальную помощь от государства, но и морально поддерживать семьи мобилизованных астраханцев.
Губернатор посетил маму бойца, мобилизованного из Харабалинского района. Глава Астраханской области считает своим долгом не только организовывать материальную помощь от государства, но и морально поддерживать семьи мобилизованных астраханцев.
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