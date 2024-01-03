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Узнали сколько микробов находится на наушниках: отит обеспечен

Узнали сколько микробов находится на наушниках: отит обеспечен

Микробы Оказывается, что внутриканальные наушники по количеству бактерий находятся наравне с деньгами.

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