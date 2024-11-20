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Рогов рассказал о новой тактике ВС РФ в Запорожье

Рогов рассказал о новой тактике ВС РФ в Запорожье

Российская армия успешно применяет новую тактику комбинированных ударов по позициям ВСУ на Запорожской линии, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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