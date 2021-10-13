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Елена Панина: Важнейшей задачей российского государства является сбережение народа

Елена Панина: Важнейшей задачей российского государства является сбережение народа

МОСКВА, 13 октября 2021, Институт РУССТРАТ. По информации международного рейтингового агентства Fitch, в 2021 году поступления в бюджет от нефти и газа могут составить порядка 9 трлн рублей или около $125 млрд.

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