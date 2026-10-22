На горнолыжном курорте «Шерегеш» сгорело кафе «Грелка». По словам губернатора Кемеровской области Ильи Середюка, обошлось без пострадавших, однако происшествие стало поводом для усиления мер безопасности перед стартом зимнего сезона.
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