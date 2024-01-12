Байден: США продолжат наносить удары по хуситам, бесчинствующим в Красном море

Президент США Джо Байден назвал йеменских хуситов террористической группировкой и пообещал, что Штаты продолжат наносить удары по объектам движения, пока те не прекратят атаки на торговые суда в Красном море.
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