Сергей Лебедев представил нового руководителя Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан

В главном здании МВД по Республике Татарстан заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации – начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник юстиции Сергей Лебедев представил заместителя министра – начальника Главного следственного управления республиканского МВД полковника юстиции Павла Ильина.
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