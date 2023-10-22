Редкие фрукты по заоблачной цене

Все любят впиться зубами в сочный персик или похрустеть яблочком. Но тратить на них целое состояние?Дыня YubariДыню «юбари» выращивают в теплицах на японском острове Хоккайдо, прикрывая от солнца специальными «шляпками».
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