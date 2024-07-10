Столтенберг: НАТО еще думает над посланием о членстве Украины

Страны НАТО все ещё ведут переговоры по конкретным формулировкам относительно членства Украины в альянсе для итогового коммюнике саммита, заявил генсек организации Йенс Столтенберг перед началом основных заседаний встречи в верхах в Вашингтоне.
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