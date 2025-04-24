Китайские центры обработки данных восстанавливают и продают графические процессоры Nvidia RTX 4090D

Как сообщается, некоторые китайские центры обработки данных искусственного интеллекта хранят большие запасы 48-гигабайтных графических процессоров Nvidia RTX 4090D, разбирают и восстанавливают их, а затем перепродают на рынке как новые карты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии