Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 888 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Добрый Кот
    Участники СВО слабый вариант. ВВК почти всех завернёт. Пропустят только тех, кто был там, но отсиделся при штабах в з...МВД на грани расп...
  • Добрый Кот
    Я тоже работал в милиции в центре Москвы.У нас на территории стояли проститутки. Понятное дело мы с них имели. А пото...МВД на грани расп...
  • Виктор Гайдуков
    Опять виним мигрантов и диаспору, а винить надо продажных прокуроров, следователей и чиновников, ведь корень зла в ни..."Дядя Турал опять...

План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир

План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир

Автор: Владимир Скачко Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев с большим металлическим чемоданом, и толпа вздрогнула: что он привез просроченному Владимиру Зеленскому - немного бабла для поправки госбюджета войны или просто вместительный чемодан в подарок? Зеленский же сегодня в таком положении, что ему и то, и другое – в самый раз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх