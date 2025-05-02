В «Росэл» разработали новую систему РЭБ для точечной борьбы с беспилотниками

Специалисты холдинга «Росэл», являющегося частью структуры «Ростеха», проводят завершающие испытания интеллектуальной системы «Солярис НС», которая предназначена для эффективной защиты различных объектов и территорий от БПЛА.
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