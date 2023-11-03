Медовый бисквитный торт. По вкусу не уступает классическому медовику, только гораздо нежнее

Сегодня у меня для вас, дорогие мои, рецепт медовика, приготовив который, совсем не устанешь. Так как коржи раскатывать не нужно, на всё, про всё тратится не более часа, а получается такой медовик очень воздушным и с нежной текстурой.
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