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Медовый бисквитный торт. По вкусу не уступает классическому медовику, только гораздо нежнее

Сегодня у меня для вас, дорогие мои, рецепт медовика, приготовив который, совсем не устанешь. Так как коржи раскатывать не нужно, на всё, про всё тратится не более часа, а получается такой медовик очень воздушным и с нежной текстурой.

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