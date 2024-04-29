У православных началась Страстная неделя 2024: значение каждого дня с 29 апреля по 4 мая Ирэн ОрлонскаяПредпраздничная неделя в ожидании светлого праздника Пасхи — это время для внутреннего самоочищения и глубокой молитвы.
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