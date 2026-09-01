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Царьград

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Антонио Рюдигер завершил карьеру в сборной Германии по футболу

Антонио Рюдигер завершил карьеру в сборной Германии по футболу

Антонио Рюдигер, защитник мадридского "Реала", завершил выступления за сборную Германии. Сыграв 86 матчей и завоевав Кубок конфедераций 2017 года, он решил сосредоточиться на клубной карьере.

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